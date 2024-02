Mahmood e Marco Mengoni sono fidanzati? «Vedremo, con lui non ho ancora fatto niente»

Tra i protagonisti di Sanremo 2024 ci sono Marco Mengoni e Mahmood, il primo in veste di co-conduttore della prima serata del festival, il secondo in veste di cantante in gara già pluristellato dalle vittorie del 2019 e del 2022. Ebbene, a parlare del rapporto tra i due cantanti è stato proprio il buon Alessandro che, intervistato prima dell'inizio della seconda serata della kermesse, è intervenuto sul collega, augurandosi qualcosa che si aspettano tutti i fan di entrambi. Ma di cosa si tratterà mai? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; Music by Korben MKdB