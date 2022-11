(LaPresse) Un dipendente dell'Ambasciata ucraina a Madrid è rimasto leggermente ferito in seguito all'esplosione di un pacco bomba nella delegazione diplomatica. L'esplosivo si trovava in una busta. La polizia, riportano i media spagnoli, ha attivato il protocollo antiterrorismo e ha isolato la zona in cui si trova l'Ambasciata, al numero 52 di Ronda Abubilla.