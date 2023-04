Maccarese: protesta di studenti e genitori davanti all'istituto Agrario

di Umberto Serenelli

Circa 200 studenti protagonisti, assieme ai genitori, di una protesta davanti all'istituto Agrario del Leonardo da Vinci di Maccarese. Contestato il trasferimento di tre aule dell'ultimo anno dal.plesso di viale Maria a quello di via Reggiani privo degli strumenti adeguati per i ragazzi iscritti all'indirizzo Agrario. Da cornice alla protesta anche il fatiscente istituto che dispone di due soli bagni, i soffitti delle aule sono oggetto di infiltrazioni, la pompa per aspirare acqua dal sottosuolo è guasta e i ragazzi sostengono di essersi tassati più volte per acquistare attrezzature agricole per fare esperienze nelle serre della scuola. "Siamo solidali alla lotta intrapresa dai ragazzi contro l'ostruzionismo della preside - dicono le mamme Anna Grandi Francesca Matteucci e Elena Aquilani - e resteremo al fianco dei nostri figli contro il trasferimento delle tre classi". Anche gli insegnanti hanno alzato la voce. "in questo momento è fondamentalmente salvaguardare l'integrità dell'indirizzo agrario permettendo ai ragazzi di poter effettuare le attività di laboratorio di campo a viale Maria ", dicono all'unisono le prof. Gabriella Possanzini e Maria Grazia Petricca. "Se la nostra protesta non porterà effetti positivi siamo disposti anche a occupare la scuola"', precisa Sara Bragalone rappresentante dell'istituto Agrario circondata da un gruppo di studenti infuriati. Nella tarda mattinata una rappresentanza di studenti si è recata nelle sede centrale per incontrare la preside 'La preside ha preteso la presenza di tutti gli studenti dell'Agrario, cosa impossibile e ha minacciato i quattro rappresentanti di abbassare il voto in condotta e annunciato una nota", precisa Damiano Chierchia presente al vertice con la dirigente scolastica.