La Luna sul Colosseo: ecco come vivere la magica atmosfera che di notte avvolge l'Anfiteatro Flavio

L’estate è arrivata e con sé tanti eventi che stanno per iniziare in tutta Italia. A Roma non solo i concerti, ma anche una serie di iniziative come vivere una notte al Colosseo alla scoperta dell’Anfiteatro Flavio. Le visite notturne dell’Anfiteatro Flavio sono realizzate da Karmachina in collaborazione con Electa e Coopculture e sono state ideate per dare la possibilità ai turisti e a tutti i visitatori di rivivere tutto il fascino di uno dei monumenti simbolo di Roma, sotto un’altra prospettiva. L’itinerario passa poi attraverso le gallerie e passaggi in cui si svolgevano i preparativi degli spettacoli, dove erano stoccati i materiali scenici e dove gli animali, chiusi in gabbie, venivano poi portati sui montacarichi fino a raggiungere il piano dell’arena per le venationes, le famose scene di caccia. L’arena, inoltre, era anche il luogo dove si svolgevano i famosi combattimenti tra gladiatori.

