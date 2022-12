La letterina a Babbo Natale di Luciana Littizzetto nella puntata di "Che tempo che fa" del 18 dicembre (disponibile anche su Raiplay). L'appello è per i bambini coinvolti nelle guerre messi a confronto con quelli che invece ne sono per fortuna lontani. Un appello evidenziato grazie alle foto-collage di Ugur Gallenkus come quella pubblicata qui

Foto scattata in Siria da Ugur Gallenkus