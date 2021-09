Londra, i dipinti della National Gallery si trasformano in "My little pony": la trovata per il lancio del nuovo film

I cavalli della National Gallery di Londra si trasformano in "My Little Pony": è la trovata pubblicitaria scelta per lanciare il nuovo film in uscita. I visitatori potranno vedere ben 10 quadri con i cavalli più famosi del museo diventare delle illustrazioni colorate. Il sistema è semplice: basta inquadrare il dipinto con l'apposita app e immediatamente si trasformerà nella versione illustrata. Un'esperienza unica che coinvolge grandi e piccini, e che avvicina in modo divertente il pubblico al mondo della cultura.