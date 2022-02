(di Paolo Travisi)

Torna la seconda stagione di LOL, il format di Amazon Prime Video, che lo scorso anno è divenuto un cult e generato tormentoni social; il 24 febbraio sulla piattaforma di Amazon, i sei episodi, condotti di nuovo da Fedez insieme a Frank Matano che osserveranno i partecipanti, intenti a non ridere. Nel cast nomi importanti della risata come Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Mago Forrest, Maccio Capatonda ed altri ancora. Non manca Posaman, il personaggio-cult di Lillo.