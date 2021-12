Lina Wertmuller, Giuliana De Sio Canta A Sorprese "La Canzone Arrabbiata"

Canto a sorpresa per Lina Wertmuller. Un fuoriprogramma molto cinematografico, nella camera ardente allestita in Campidoglio per la cineasta. Giuliana De Sio, arrivata per renderle omaggio, canta dal vivo la "Canzone arrabbiata", famosa composizione tratta da "Film d'amore e d'anarchia". "Le piaceva tanto questa canzone - racconta l'attrice che ha intonato la canzone - c'era tanto silenzio in sala, e ho pensato che lei avrebbe gradito. L'avrebbe cantata anche lei, sono sicura". Nel film del 1973, "Canzone arrabbiata" veniva cantata da Mariangela Melato. Quasi un ideale doppio omaggio andato in scena per Lina.

Servizio di Laura Larcan, video di Paolo Pirrocco/Ag.Toiati.