Letta: «Vogliamo convincere indecisi, anche Draghi ha fatto appello per grande partecipazione al voto»

«Nostra campagna elettorale finalizzata soprattutto a parlare che oggi non dicono per chi sceglieranno di votare. Sono quel 40% di indecisi, ma credo sia importante parlare con loro e convincerli a votare. Draghi ha fatto un appello per grande partecipazione al voto». Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta a margine della inaugurazione della Festa dell’Unità che si è svolta a Bologna nel Parco Nord. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it