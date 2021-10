Legge di bilancio, Orlando: «Parità salariale e correzione delle distorsioni di Quota 100»

(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2021 "Nella legge di bilancio è previsto un fondo per la parità salariale così da ridurre il gap salariale tra uomini e donne. E poi c'è un passo nella direzione di far uscire prima dal mondo del lavoro le donne, per correggere le distorsioni prodotte da Quota 100. E' un passo che stiamo ancora affinando, perché molte cose vanno riviste per essere ancor più favorevoli per quelle donne che hanno accumulato nel corso della loro vita un carico di lavoro professionale, accanto a quello familiare e che spesso hanno incontrato realtà lavorative che non hanno assicurato la continuità contributiva" lo ha detto Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, a margine dell'inaugurazione del primo centro GOL (garanzia di occupazione dei lavoratori) d'Italia al CPI di Casal Bertone a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it