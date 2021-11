Ultime ore per mettere a punto la nuova Gounta di Latina. Ecco cosa ha detto il sindaco Damiano Coletta a margine della cerimonia organizzata dal questore di latina per il conferimento dei riconoscimenti ai poliziotti che si sono distinti nel lavoro. La nuova giunta verrà presentata domani ma in queste ore potrebbero esserci novità: La Lega sta valutando la possibilità di inciare tecnici d'area per l'esecutivo (in disaccordo con Fi e Fratelli d'Italia)