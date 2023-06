Latina, incidente via Romagnoli: traffico in tilt

Forti disagi al traffico all'ora di pranzo di oggi in via Romagnoli, a Latina, dove un furgone Ford Transit si è scontrato con un autoarticolato con rimorchio della Iveco, rimasto per diversi minuti in obliquo al centro della carreggiata, impedendo il transito delle vetture. Entrambi i conducenti, due uomini di mezza età, sono rimasti illesi.