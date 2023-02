Incidente a Latina: ragazza perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato

Schianto aquesto pomeriggio in via Congiunte sinistra zall'incrocio che via Mercurio. Una ragazza che era alla guida di una Lancia Y per evitare una Fiat che stava svoltando ha perso il controllo della vettura ed è finita nel fossato. E' stata soccorsa da 118 e polizia locale. I sanitari l'hanno trasferita al Goretti in codice giallo. Ferito anche l'altro conducente. Gli agenti della locale stanno effettuando i rilievi e verificando anche le condizioni psicofisiche dei due guidatori.