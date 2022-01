Latina, si schianta contro un bus: muore un ragazzo in via Congiunte destre

Tragedia questa serta intorno alle 20 in via Congiunte Destre, nelle campagne alla periferia di Latina. Un ragazzo che era al volante di una Micra si è schiantato contro un autobus della Csc, la ditta che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo pontino. L'impatto è stato violentissimo. Il ragazzo era diretto fuori Latina e si è scontrato contro il bus che era fuori servizio ed era diretto al deposito. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto fare nulla, il giovane era già morto. Sul posto anche la polizia locale di Latina e i vigili del fuoco.