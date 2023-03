Latina, incendio ai "Palazzoni" in Q4

Latina, un incendio è appartamenti divampato stanotte in un appartamento della cooperativa Melania, nei "palazzoni" in Q4. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 118. Due le persone ferite, una donna è in gravi condizioni e suo figlio è rimasto lievemente intossicato.