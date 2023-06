La festa della Repubblica a Latina. I vigili del fuoco scendono dalla prefettura srotolando il Tricolore

Al termine della cerimonia in piazza della Libertà a Latina in onore della Festa della repubblica, i vigili del fuoco di Latina sono scesi dal palazzo della Prefettura in piazza della Libertà srotolando la bandiera tricolore, accompagnati dalle note dell'Inno d'Italia e dagli applausi del pubblico.