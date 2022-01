Lanciano, arrestati due rapinatori: traditi dal motorino usato per la fuga

Arrestati due rapinatori a Lanciano, accusati di due colpi in bar-tabacchi. Utili le immagini estrapolate da telecamere installate nelle vicinanze delle attività, lungo il percorso di fuga dei rapinatori. Grazie anche a una profonda conoscenza del territorio, i carabinieri di Lancino, provincia di Chieti, sono riusciti a individuare il ciclomotore utilizzato per la fuga e a risalire così al guidatore che nei giorni successivi è stato seguito e, sempre grazie alla presenza di telecamere, immortalato più volte, sia da solo che in compagnia di un altra persona, successivamente identificata con il presunto complice della rapina.