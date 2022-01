Lanciano, a fuoco il presepe nella chiesa: paura e danni

Il presepe della chiesa della Madonna degli Angeli ha preso fuoco a causa, pare, del malfunzionamento di uno scaldino collocato accanto alla Natività. In un attimo la chiesa di Villa Stanazzo, frazione di Lanciano, in provincia di Chieti, si è riempita di fumo denso e scuro che ha annerito le pareti e di preziosi quadri e affreschi. Il presepe è andato completamente distrutto. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la chiesa e attivato un aspiratore per togliere il fumo nero. (video di Andrea Colacioppo).