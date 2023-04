La stella K-pop Moonbin trovato morto a Seul

Moonbin, cantante e ballerino del gruppo del K-pop, è morto a 25 anni per sospetto suicidio. Ad annunciare la notizia è stata la sua etichetta discografica Fantiago. Il corpo senza vita del cantante è stato trovato mercoledì sera dal suo manager all'interno dell'appartamento a Seoul dello stesso Moonbin, secondo quanto riferito dai media sudcoreani alla polizia. «Sembra che si sia tolto la vita, ma è in corso l'autopsia per determinare l'esatta causa del decesso», ha dichiarato la polizia. Moonbin «ha lasciato inaspettatamente il nostro mondo ed è diventato una stella del cielo», si legge in un tributo della sua etichetta. L'artista aveva lavorato come attore e modello prima di entrare nella popolare boy band Astro nel 2016, all'età di 18 anni. Dal 2020 si esibiva in duo con un altro membro degli Astro, Sanha.