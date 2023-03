La nave di Emergency a Ortona: «Missione complessa, tre operazioni in 10 ore»

La nave di Emergency è appena attraccata al porto di Ortona ed è in corso lo sbarco dei 161 migranti. Il mediatore culturale parla di «operazione complessa, con tre operazioni in 10 ore». E racconta la storia di un ragazzo somalo che da «sette anni viaggia in cerca di una vita migliore, cinque anni li ha passati nelle carceri libiche e addosso ne porta la cicatrici».(video di Daniela Cesarii)