La comunità cinese di Toronto commemora i 35 anni delle proteste di piazza Tienanmen

"Non abbiamo mai dimenticato coloro che hanno dato la vita per la libertà in Cina"

Milano, 4 giu. (askanews) - Circa 300 membri della comunità cinese di Toronto, in Canada, hanno preso parte a una manifestazione davanti al consolato cinese, 35 anni dopo la sanguinosa repressione seguita alle proteste in piazza Tiananmen, a Pechino. La Cina censura meticolosamente ogni menzione della rivolta studentesca del 4 giugno 1989 e i cinesi commemorano questo anniversario all'estero.

"La nostra presenza qui è la prova che hanno fallito e siamo sempre presenti per far sapere al Partito Comunista Cinese (Pcc) che "non abbiamo mai dimenticato coloro che hanno dato la vita per la libertà in Cina", ha dichiarato alla stampa una dei manifestanti.