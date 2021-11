L'orso entra in una pasticceria di Roccaraso e divora tutti i biscotti

L’orso Juan Carrito fa irruzione nel laboratorio di un un bar pasticceria e divora tutti i biscotti. L'animale, uno dei quattro figli di orsa Amarena, è ormai grosso e possente e la sua entrata in paese, a Roccaraso, in provincia dell'Aquila, è stata subito immortalata dai residenti. Nella centralissima in via Roma si vede l'orso camminare e seguire il suo olfatto, poi girare verso il negozio di dolci. Ha sfondato una finestra, ha tirato fuori le teglie contenenti i biscotti secchi, divorandoli tutti. Ma prima di pasteggiare con i dolciumi, ha fatto una passeggiata per il paese, gustando la frutta degli alberi.