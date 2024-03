L'arte di Philip Glass a Roma con Dancing Glass, Michele Pogliani: «Lo ascolterei all'infinito»

Andrà in scena il 27 e in replica il 28 marzo alle ore 21 presso l’Auditorium della Nuvola lo spettacolo evento Dancing Glass. L’iniziativa avviene nell’ambito di Eur Culture (rassegna culturale di Eur SpA) ed è dedicata a Philip Glass, il compositore americano all’origine della minimal music. A cavallo tra i due secoli, Glass è stato protagonista della scena musicale, in quanto mentore del rinnovamento e dell’ibridazione delle arti performative a livello internazionale. In Dancing Glass risuoneranno 12 Etudes in dialogo con altrettante creazioni originali commissionate ad autori, coreografi, musicisti e video-artisti internazionali. L’evento sarà presentato in prima assoluta con la curatela artistica di Lucinda Childs per la danza e Oscar Pizzo per la musica. Lo spettacolo sarà composto da nuove creazioni proprio dell’americana Lucinda Childs, Leone d’oro per la danza alla Biennale di Venezia, della brasiliana Cassi Abranches, coreografa residente nel celebre complesso Grupo Corpo, del giapponese Shintaro Hirahara, autore delle coreografie per le cerimonie di apertura e chiusura delle ultime Olimpiadi di Tokyo, di Michele Pogliani, già danzatore nel tour mondiale di Einstein on the beach e ora a capo della giovane formazione romana MP3 dance project, che sarà interprete di tutte le coreografie, con l’eccezionale partecipazione del performer sudafricano Llewellyn Mnguni, che sarà in scena con una propria creazione.