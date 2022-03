L'orso Juan Carrito avvistato alla stazione di Roccaraso

Show di Juan Carrito a Roccaraso: ieri l'orso marsicano ha girovagato in paese e in serata è stato avvistato alla stazione ferroviaria dove transita il treno d'epoca della Transiberiana d'Abruzzo. L'orso confidente, star dei social, ha mobilitato per tutta la giornata le forze dell'ordine che hanno cercato, spesso senza esito, di allontanarlo dalle case attivando le sirene. JC è sbucato un po' ovunque e si è fatto riprendere da turisti e residenti. I poliziotti più volte hanno dovuto invitare i passanti ad allontanarsi e non infastidire l'orso che percepisce Roccaraso come casa sua. (testo di Sonia Paglia)