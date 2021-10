Johnny Depp a Roma: «Hollywood è un posto dove andare in vacanza»

Dalle prime luci dell’alba i fan sono accorsi in Auditorium, dove Johnny Depp era atteso per sfilare sul Red Carpet insieme ai ai bambini e ai characters dei Puffins che, in linea con lo spirito ecosostenibile dei Puffins, è stato realizzato con un allestimento “green”, impiegando materiali ecosostenibili. Bagno di folla ordinato, con i fan urlanti seduti compostamente in platea che hanno atteso, con molta pazienza l’arrivo dell’attore, arrivato in ritardo a causa di un blocco in hotel, presidiato da altri ammiratori di Depp, meno composti di quelli presenti in Auditorium. A intrattenere i curiosi i cosplayer dell’attore, alcuni talmente simili a Depp da confondere i presenti che erano a caccia di selfie. Durante l’incontro è arrivata anche una riflessione sulla sua carriera e soprattuto su parte dell’industria cinematografica, che gli ha voltato le spalle: «Hollywood è un posto dove andare in vacanza, non c’è rispetto lì», oltre a un divertente siparietto comico con l’interprete Bruna Cammarano, immortalato nel video.

(Servizio a cura di Eva Carducci)