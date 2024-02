Due ruote, se l'elettrico è ancora un'ipotesi

EMBED





ROMA (ITALPRESS) - Termico, elettrico o a idrogeno? Quella che per le auto si rivela una scelta difficile per le moto è una opzione ancora più complessa e, se parliamo di moto di grossa cilindrata, un dilemma che non si ha difficoltà a definire in alcuni casi anche “di cuore”. Seppur di fronte a un’offerta ormai vasta di moto e scooter, il mercato non sembra premiare l’offerta elettrica. Complice il peso delle batterie, l’autonomia, ma non solo. Non è un caso dunque che le case giapponesi stiano guardando con interesse alle fuel cell, celle a combustile alimentate a idrogeno. Il vantaggio principale è che si preserverebbero i motori attuali, e il peso dei mezzi non aumenterebbe di molto.

xb8/tvi/mrv]