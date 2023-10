Israele avvisa abitanti Striscia: "Lasciate il nord e Gaza City, è un appello urgente"

(Agenzia Vista) Gaza, 28 ottobre 2023 Le Forze di difesa israeliana (Idf) hanno lanciato un nuovo avvertimento alla popolazione del nord della Striscia di Gaza, chiedendo loro di spostarsi al sud dell'enclave palestinese. In quello che ha definito "un messaggio urgente per la vostra sicurezza", il portavoce dell'Idf Daniel Hagari si è rivolto alla "popolazione di Gaza City e del nord della Striscia di Gaza", chiedendo loro di "spostarsi temporaneamente al sud". E "non si tratta di una mera precauzione", ma di "un appello urgente per la sicurezza dei civili di Gaza". In un videomessaggio condiviso sulla rete social X, Hagari ha ripetuto due volte la necessità che la popolazione di Gaza si trasferisca al sud e lo deve fare "immediatamente". Si tratta di "una misura temporanea", ha poi aggiunto, spiegando che "sarà possibile tornare al nord una volta che cesseranno le ostilità". Fonte video: IDF Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev