Ipotesi Metaverso, siete pronti a provare nuove realtà? La sconvolgente mostra a Roma

Il metaverso non è per tutti. È una realtà parallela che confonde, muta e stravolge. Mette ogni cosa in discussione. Siamo davvero pronti a evadere in un altro mondo? Siamo consapevoli di poterci perdere? Ipnotizzanti altalene, visori virtuali che permettono di volare (o di banchettare con altri commensali) e poesie in movimento. Fino al 23 luglio 2023 si potranno sperimentare nell’ottocentesco Palazzo Cipolla a Roma, in Via del Corso, nella mostra Ipotesi Metaverso. Un'esposizione ipnotizzante (ma anche destabilizzante) voluta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, e curata da Gabriele Simongini e Serena Tabacchi. Un passo verso un aldilà indefinito e sconosciuto.