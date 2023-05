Ztl Fascia Verde, Gualtieri: "Rispettando normative su inquinamento si può rimodulare"

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2023 “Oggi ci siamo incontrati con i presidenti di Municipio e ieri abbiamo fatto altra riunione tecnica. Noi stiamo parlando di attuare una normativa regionale che ha prescritto determinati criteri per ridurre agenti inquinanti nell’atmosfera. Sono misure che sono vincoli, non scelte. Abbiamo in qualche modo tradotto in delibera le prescrizioni della Regione Lazio. Eventuali rimodulazioni devono garantire stesso livello di riduzione inquinamento. Anche il Presidente Rocca ha già attivato i suoi tecnici. Ora cercheremo di capire come rimodulare, a parità di riduzioni di agenti inquinanti.”, le parole del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in seguito alla Cabina di regia sul Giubileo 2025 tenutasi a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev