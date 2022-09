Zingaretti: "Siamo chiamati a combattere per riscrivere storia di questo Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 06 settembre 2022 "Noi siamo chiamati a combattere per cambiare in meglio la vita per noi e per gli altri e per scrivere la storia di questo Paese e dell'Europa", le parole del presidente del Lazio Zingaretti nel corso del suo intervento per l'apertura della campagna elettorale a Roma. / Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev