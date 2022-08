Zingaretti: “PD ha conquistato 270 miliardi di Next Generation EU, destra ha sempre votato contro”

(Agenzia Vista) Roma 2 agosto 2022 “Vogliamo che le persone vivano meglio di come vivono adesso. E’ possibile grazie soprattutto al PD che ha conquistato Next Generation EU ossia oltre 270 miliardi su cui la destra ha sempre votato contro. La garanzia affinché questo avvenga è la vittoria del PD. Strano che chi ha votato contro ora magari si candida a gestirlo per favorire i soliti noti”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine dell'inaugurazione della Casa Volontari e Volontarie PD che si è tenuta in via di Portonaccio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev