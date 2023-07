Zingaretti: "Fondazione PD al servizio di una ricerca comune e di una identità più forte"

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2023 “Io non me ne sono mai andato dal PD, ma mi sono dimesso da segretario per salvarlo. E se siamo qui a discutere del pilastro dell’alternativa alle destre è anche perché forse quella lezione è servita. Credo la Fondazione sarà utile anche per questo. Io penso il pluralismo politico sia una ricchezza unica e non credo nei partiti personali. Credo in un soggetto ricco e plurale, ma è evidente che a volte nella nostra storia le identità di parte si sono rivelate più forti di quella collettiva. E questo lo abbiamo pagato. La Fondazione va incontro a questa esigenza”, le parole di Nicola Zingaretti, Partito Democratico, in occasione di una conferenza stampa di presentazione della Fondazione PD presso la sede del partito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev