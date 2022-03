Zelesnky: "Non sono fuggito, sono a Kiev al mio posto"

(Agenzia Vista) Kiev, 05 marzo 2022 "Non sono fuggito, sono a Kiev al mio posto", così il presidente dell'Ucraina Zelensky risponde alla notizia secondo cui sarebbe scappato da Kiev. "Ci piace fare jogging ma non abbiamo tempo per farlo", aggiunge. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev