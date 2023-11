Zelensky: Sono fiducioso che tra i nostri partner prevarrà l'unità, non l'isolamento

(Agenzia Vista) Kiev, 02 novembre 2023 "Diamo valore alla nostra Europa, l’Europa della cooperazione e non del conflitto, l’Europa delle persone e non delle ideologie, perché solo in questo modo il nostro continente può proteggere e difendere le vite umane sia nei Paesi europei che nel mondo. Sono fiducioso che l’Ucraina renderà la nostra Europa più forte che mai e stiamo lavorando attivamente per rimuovere qualsiasi ostacolo alla nostra adesione all’Unione europea. Sono anche fiducioso che, indipendentemente da come si svolgeranno gli eventi nel mondo, tra i nostri partner negli Stati Uniti e altrove, l’unità prevarrà. Unità, non divisione. Unità, non isolamento", le parole di Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev