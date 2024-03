Zelensky: Putin non vuole nessuna pace

(Agenzia Vista) Kiev, 04 marzo 2024 "Putin non vuole nessuna pace, vuole solo guerra e morte. Non gli importa di chi uccide, l'obiettivo principale è distruggere. Per prima l'Ucraina e gli ucraini e poi voi, cari partner. Si tratta di sopravvivenza, e non solo per l'Ucraina", le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev