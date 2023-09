Zelensky: Non rinunciare alla forza del mondo libero

(Agenzia Vista) Kiev, 02 settembre 2023 "Ho preso parte ad un forum italiano molto rappresentativo, il Forum Ambrosetti. È una delle piattaforme europee chiave per lo sviluppo delle politiche, per le soluzioni che servono economiche, di sicurezza, politiche. Ho ringraziato l'Italia per tutto il supporto fornito ma ho esortato a non rinunciare mai alla nostra forza naturale, la forza del mondo libero", le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Immagini Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev