Zelensky: Non dimenticheremo quanto fatto dall'Italia per l'Ucraina

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2023 "Sono qui con il mio team per poter ringraziare per stringere la mano, ringraziando per i vostri aiuti e abbracciare tutti voi. Per aver dato il rifugio ai nostri cittadini, alle nostre famiglie e ai nostri bambini che soffrono a causa dell'aggressione russa. Vi ringrazio e noi non dimenticheremo", le parole di Zelensky nel corso delle dichiarazioni alla stampa con Meloni a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev