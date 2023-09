Zelensky: Non ci si può fidare del male, chiedete a Prigozhin

(Agenzia Vista) New York, 19 settembre 2023 "Non ci si può fidare del male. Chiedete a Prigozhin se crede alle promesse di Putin. Per favore ascoltatemi ragazzi. L'Unione deciderà tutto apertamente. Mentre la Russia spinge il mondo verso la guerra finale, l’Ucraina sta facendo di tutto per garantire che dopo l’aggressione russa nessuno al mondo oserà attaccare nessuna nazione. L’uso delle armi deve essere limitato. I crimini di guerra devono essere puniti", le parole del Presidente ucraino Zelensky all'Onu. / Immagini Youtube Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev