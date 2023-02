Zelensky: "Non c'è alternativa alla nostra vittoria"

EMBED





(Agenzia Vista) Monaco, 17 febbraio 2023 "L'Ucraina sarà presto nella Nato per poter arginare la Russia. Non c'è alternativa per l'Ucraina se non la vittoria". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. MSC Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev