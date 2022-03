Ucraina, Zelensky: «Non possiamo liberare Mariupol senza carri armati e aerei»

Continua senza sosta la guerra in Ucraina, invasa dalle truppe russe, mentre da Kiev arriva un nuovo appello all'Occidente: «Impossibile salvare Mariupol senza altri tank e aerei, i missili russi non si abbattono con fucili e mitra», dice il presidente Volodymyr Zelensky in un nuovo video. E polemicamente si chiede se non sia Mosca con l'intimidazione a guidare la comunità euroatlantica. Nelle ultime 24 ore gli ucraini, riporta il Kyiv Independent, hanno respinto con successo raid russi nelle regioni di Donetsk e Lugansk, e nello stesso periodo i soldati di Kiev hanno distrutto otto carri armati russi, 11 tra veicoli blindati e altri veicoli militari, e un mortaio; mentre secondo l'aeronautica ucraina è stato abbattuto un aereo, 12 velivoli senza pilota e due missili da crociera

/ Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

