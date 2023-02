Zelensky: "Integrazione europea dell'Ucraina significa difendere la via delle persone"

EMBED





(Agenzia Vista) Kiev, 02 febbraio 2023 "L'integrazione dell'Ucraina nell'Unione europea significa rafforzare le possibilità paneuropee di difendere la vita delle persone libere nell'Europa libera, qualcosa che i padri fondatori dell'Unione europea hanno sognato in diversi paesi. E sognavano che l'Europa fosse protetta in modo affidabile da qualsiasi aggressione, sciovinismo e distribuzione forzata dei confini. Sognavano la democrazia in Europa e difendevano i diritti di ogni persona e difendevano i diritti di ogni comunità", le parole di Zelensky nel corso della conferenza stampa con la presidente della Commissione Ue von der Leyen. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev