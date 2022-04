Zelensky: "Iniziata offensiva russa nel Donbass"

(Agenzia Vista) Kiev, 19 aprile 2022 "Possiamo affermare che le truppe russe hanno iniziato la battaglia nel Donbass. Una grande parte dell'intero esercito russo è ora concentrato su questa offensiva. Non importa quanti soldati russi stanno arrivando lì, noi combatteremo. Ci difenderemo, lo faremo ogni giorno. Non cederemo niente dell'Ucraina e non abbiamo bisogno di ciò che non è nostro", così Zelensky in un video. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev