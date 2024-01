Zelensky incontra Ministro degli Affari Esteri del Giappone Yoko Kamikawa

(Agenzia Vista) Roma, 8 gennaio 2024 “Uno dei nostri migliori risultati internazionali è il nostro rapporto con il Giappone. Grazie per il livello raggiunto delle relazioni tra i nostri stati. Grazie per il sostegno che il Giappone ha dato al nostro Paese. Si tratta di assistenza alla sicurezza, forte leadership nel Gruppo dei Sette e nella politica internazionale in generale, sostegno economico e rafforzamento umanitario dell’Ucraina.Il Giappone è nostro partner molto importante e forte”, ha commentato Zelensky su Telegram. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev