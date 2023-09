Zelensky: I confini dell'Ucraina resteranno gli stessi

(Agenzia Vista) Kiev, 03 settembre 2023 "Senza dubbio difenderemo l’Ucraina e ripristineremo la libertà in tutta la nostra terra. Ognuno di noi ritiene che questa sarà un’Ucraina con regole diverse. I confini saranno gli stessi. La libertà sarà una delle più grandi in Europa, come sempre", le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Immagini Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev