Zelensky: "Guerra russa contro l'Ucraina è un crimine"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 14 dicembre 2022 "La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e contro l'Europa è un crimine. Se vinciamo adesso vinceremo non ci saranno più tentativi di privare l'Europa e l'Ucraina della loro libertà", le parole del presidente ucraino Zelensky in collegamento con il Parlamento Ue per il Premio Sacharov. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev