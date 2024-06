Zelensky: "Grazie a Meloni per l'invito al G7"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2024 "Presidente. Biden. Cari giornalisti. Cari ucraini. Cari americani, grazie mille. Grazie all'Italia e a Giorgia per l'invito. Cari amici, oggi è un giorno davvero storico e abbiamo firmato l'accordo più forte tra Ucraina e Stati Uniti dalla nostra indipendenza", le parole di Zelensky in conferenza stampa con Biden. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev