Zelensky: "Grandi perdite tra esercito russo, ma non possiamo rilassarci"

(Agenzia Vista) Kiev, 14 marzo 2022 "Sono 19 giorni che resistiamo. Le forze armate ucraine stanno resistendo con coraggio e creatività. Stiamo infliggendo alla Russia grandi perdite, dando una forte risposta al nemico che non sa più dove trovare sostegno, ma non possiamo rilassarci, russi preparano guerra da tanti anni", così il presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev