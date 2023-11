Zelensky festeggia i 10 anni da Euromaidan: Prima vittoria Ucraina contro Russia

(Agenzia Vista) Kiev, 21 novembre 2023 Le manifestazioni in piazza Maidan di dieci anni fa sono state la "prima vittoria" dell'Ucraina nella guerra con la Russia. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in occasione del decimo anniversario del movimento di protesta filo-europeo - nel quale circa 100 civili morirono in violenti scontri con le forze di sicurezza nella capitale e che portò alla cacciata del presidente Viktor Yanukovich, sostenuto dal Cremlino. "La prima vittoria nella guerra di oggi ha avuto luogo. Una vittoria contro l'indifferenza. Una vittoria del coraggio. La vittoria della Rivoluzione della Dignità", ha detto Zelensky in un comunicato. Le proteste Maidan sono scoppiate alla fine del 2013 dopo che Yanukovich abbandonoò l'accordo commerciale di associazione con l'Unione Europea. Zelensky ha elogiato i progressi del suo Paese verso l'adesione all'Unione Europea dopo l'invasione russa dello scorso febbraio. "Anno dopo anno, passo dopo passo, facciamo del nostro meglio affinchè la nostra stella brilli nel cerchio di stelle sulla bandiera dell'UE, che simboleggia l'unità dei popoli d'Europa. La stella dell'Ucraina", ha affermato. L'esecutivo UE ha raccomandato all'inizio di questo mese di aprire colloqui formali per l'adesione con Ucraina e Moldavia e ha suggerito agli stati membri di concedere alla Georgia lo status di candidato. Fonte video: Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev