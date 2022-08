Zelensky: "Esercito russo lasci il prima possibile area centrale di Zaporizhzhia"

EMBED





(Agenzia Vista) Kiev, 18 agosto 2022 "L'esercito russo deve ritirarsi dal territorio della centrale nucleare e da tutte le aree limitrofe e portare via il suo equipaggiamento militare dalla centrale. Questo deve avvenire senza alcuna condizione e il prima possibile. L'Ucraina è pronta a garantire un controllo adeguato dell'AIEA e la relativa missione può essere inviata allo stabilimento di Zaporizhzhia in modo legale, molto veloce e nel modo più efficiente possibile", le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev