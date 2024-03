Zelensky: Difesa aerea è una priorità. Servono armi per salvare vite

(Agenzia Vista) Kiev, 06 marzo 2024 "La difesa aerea è una priorità assoluta. Proprio come nelle trattative con altri partner. Il mondo ha abbastanza sistemi e capacità di difesa aerea per produrre armi per la difesa. Qui sono necessarie armi per salvare vite umane. Le decisioni sono necessarie adesso, non un giorno, per le persone che subiscono attacchi terroristici ogni giorno e notte", le parole di Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev